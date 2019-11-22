В Нижнем Тагиле работник шахты «Магнетитовая» спрыгнул с трубы котельной

В Нижнем Тагиле на территории шахты «Магнетитовая» ОАО «ВГОК» работник спрыгнул с трубы котельной и скончался. По данным источника агентства новостей «Между строк», дома мужчина оставил записку. Известно, что сам работник шахты сегодня был не на смене, находился в отпуске. По предварительным данным, мужчине было 43 года.

Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила выясняет все обстоятельства трагедии.

В этом году на шахте уже случалась трагедия. Напомним, в конце января 26-летнего слесаря затянуло в промышленный барабан конвейера, когда он заменял ролик. Тогда сообщалось, что конвейер во время ремонтных работ включил оператор, несмотря на запрет мастера.