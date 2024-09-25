В Нижнем Тагиле работник металлургического предприятия перевёл мошенникам 1,4 миллиона рублей

Очередное уголовное дело о телефонных мошенниках расследуют в полиции Нижнего Тагила. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», 34-летнего мужчину ввела в заблуждение незнакомая женщина, которая по телефону представилась сотрудником Росфинмониторинга. Она сообщила, что неизвестные лица пытаются получить доступ к его учётной записи на портале «Госуслуги», что повлечёт совершение мошеннических действий в сфере кредитования в отношении тагильчанина.

«Огорошив мужчину таким сообщением, звонившая убедила его в необходимости перевести свои сбережения, а также денежные средства, которые нужно взять в кредит якобы для опережения мошенников, на “безопасные счета”. Первым делом мужчина снял в банке свои накопления в сумме 200 тысяч рублей, а на следующий день, действуя по указанию неизвестной, оформил два кредита в разных банках: один, более 700 тысяч рублей, при непосредственном обращении офис кредитного учреждения, второй, свыше 500 тысяч рублей, онлайн. Все обналиченные денежные средства были им переведены через банкомат на указанный звонившей девушкой счёт», — пояснили в полиции.

Только по завершении всех операций мужчина, вернувшись домой, рассказал обо всём супруге, которая сразу поняла, что мужа «развели» мошенники.

Руководители отдела полиции 18 МУ МВД России «Нижнетагильское», на чьей территории обслуживания находится предприятие, постоянно проводят профилактическую работу с заводчанами по предупреждению мошенничеств, совершаемых дистанционным путём, бывая в цехах и структурных подразделениях с разъяснениями, как действуют телефонные аферисты, и рекомендациями, как распознать мошенников и не попасть на их уловки. Профилактические ролики транслируются в столовых комбината, повсюду на информационных стендах размещены яркие памятки, привлекающие внимание работников.

Сотрудники полиции напоминают, что нужно критично воспринимать информацию от неизвестных людей по телефону, будь то сообщение о взломе личной страницы в онлайн-банке или на портале государственных услуг, предложение записаться дистанционно на приём в социальный центр или поликлинику. Проверьте информацию, лично обратившись в организацию, от имени которой вам звонят, либо позвоните на телефон горячей линии. Самое простое решение — положить трубку и не общаться с незнакомцами.