В Нижнем Тагиле работница перинатального центра подарила лжеброкерам 1 млн рублей, желая приумножить свои сбережения

В Нижнем Тагиле 51-летняя работница перинатального центра неудачно инвестировала свои сбережение и подарила телефонным мошенникам 1 млн рублей. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», ещё в мае на телефон потерпевшей позвонил молодой человек и предложил подзаработать. Под диктовку «брокера» тагильчанка зарегистрировалась на инвестиционной площадке и внесла первоначальный взнос.

Затем ей позвонил «аналитик компании» по фамилии Берёзин, который настоятельно рекомендовал вносить крупные суммы, говорил, что её акции растут в цене. В течение двух месяцев пострадавшая оформила кредиты в различных банках, но когда речь зашла о выводе денег, то ей объяснили, что в программе произошёл сбой и «Центральный Банк» не разрешает вывод наличных купюр. Это стало для тагильчанки звоночком, после чего она и обратилась с заявлением в полицию.

Начальник уголовного розыска МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник полиции Константин Буланичев на встрече с медперсоналом перинатального центра рассказал об основных видах дистанционного мошенничества. Он объяснил, что зачастую пострадавшим звонят, обращаются по имени и отчеству, сообщают о попытках неизвестных лиц оформить кредит на большую сумму, что вводит граждан в шок, люди на эмоциях пытаются «спасти» свои сбережения.

Полицейский посоветовал участникам встречи не отвечать на звонки с незнакомых номеров либо предельно критично относиться к полученной информации. Не забывать, что мошенники могут легко подменять номера телефонов, в том числе банков и подразделений правоохранительных органов, которые имеются в открытом доступе в интернете.