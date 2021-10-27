​​​​​​​В Нижнем Тагиле рабочий «Уралвагонзавода» получил на производстве тяжелейшие травмы и попал в реанимацию

В Нижнем Тагиле во время рабочей смены работник цеха № 816 «Уралвагонзавода» (входит в Ростех) получил тяжелейшую травму головы, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил». ЧП произошло утром 25 октября.

По информации коллег пострадавшего, на самом предприятии считают, что 48-летний тагильчанин получил травму при падении. Но один из очевидцев рассказал родственникам пострадавшего, что его ударило что-то тяжёлое. В телефонном разговоре, опубликованном в паблике «Инцидент Нижний Тагил», мужчина говорит дочери пострадавшего, что скорее всего его ударила балка, упавшая сверху.

По словам очевидца, узнав о случившемся, руководство не торопилось вызывать скорую помощь. Также уточняется, что медики прибыли на место происшествия только спустя 4 часа.

Как сообщили АН «Между строк» в Демидовской больнице, мужчина находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Изданию Ura.ru в пресс-службе АО «НПК «Уралвагонзавод» сообщили, что на предприятии создана и работает комиссия по расследованию случившегося.