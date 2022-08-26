В Нижнем Тагиле рабочие приступили к реконструкции аварийного моста на улице Менделеева

В микрорайоне Малая Кушва начался ремонт моста на улице Менделеева, возле дома № 57. МУП «Тагилдорстрой» предстоит возвести новую конструкцию.

«Строители установили обходную трубу и положили фундамент, пробурили внутри трубы. Каркасы для моста привезём в понедельник, 29 августа, забетонируем, потом начнём заниматься россыпями и выясним, какую балку положить, затем уже будем её заказывать», — рассказал АН «Между строк» директор компании Игорь Васильев.

Добавим, что в марте 2021 года жители Малой Кушвы пожаловались на аварийное состояние деревянного моста на улице Менделеева. Они рассказывали, что переход был построен временно, но простоял 15 лет. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил мэру Нижнего Тагила разработать проект реконструкции.