В Нижнем Тагиле рабочие чистили снег на крыше без страховки

В редакцию АН «Между строк» обратился взволнованный читатель, который рассказал, что на крыше дома № 33 на улице Газетной работают люди без страховки. При этом сотрудники управляющей компании забирались на крышу с балконов верхнего этажа.

«Снег убирать надо, тут вопросов нет. Но надо же и технику безопасности соблюдать, а то не миновать беды. Такая проблема у всех домов с плоскими крышами. От плюсовой температуры всё сейчас тает и протекает в щели. А потом вода замерзнёт, по закону физики расширится и разорвёт щель до больших размеров», — говорит собеседник редакции.