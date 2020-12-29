В Нижнем Тагиле пятилетняя девочка упала с третьего этажа

Накануне вечером из окна третьего этажа дома № 29 по улице Быкова выпала пятилетняя девочка. Ребёнок приземлился в сугроб, поэтому обошлось без серьёзных последствий. Девочку заметили прохожие, которые вызвали медиков и полицию. Как сообщили TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское», мать девочки неоднократно привлекалась к ответственности за злоупотребление спиртными напитками. Сотрудники полиции не смогли её опросить, потому что на момент происшествия женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«По данному факту инспекторы ПДН отдела полиции № 16 проводят проверку, выясняют все обстоятельства. По результатам проверки будет принято обоснованное решение», — пояснили в полиции.