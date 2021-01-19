В Нижнем Тагиле пьяный вор украл из подъезда велосипед 

Полиция Нижнего Тагила устанавливает личность мужчины, который в ночь на 17 января украл велосипед из подъезда дома № 23 по улице Папанина. Как рассказал АН «Между строк» владелец двухколёсного транспортного средства Виталий, сам момент кражи злоумышленником попал в объектив камеры видеонаблюдения.

«Велосипед я покупал в 2015 году за 17 тысяч рублей, сейчас такая модель стоит 20 тысяч. Он хранился в общем коридоре, который не закрывается. Был пристёгнут, но вор забрал с собой и замок. Люди, которые просматривали записи с камер, говорят, что он был пьян, потому что, пока шёл, упал раз 10», — говорит Виталий.

Тагильчанин просит всех, кому может быть знаком человек на фото, обратиться в дежурную часть ОП № 16 по телефону 8 (3435) 97-64-02.