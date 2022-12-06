В Нижнем Тагиле пьяный водитель вылетел на встречную полосу и устроил лобовое ДТП (ВИДЕО)

Накануне, 5 декабря, в 02:00 в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Как рассказали сообществу во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил» в отделе пропаганды ГИБДД, 26-летний водитель Nissan Qashqai на 14-м километре Южного подъезда не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Sonata под управлением 26-летнего мужчины.

В результате аварии 25-летний пассажир Hyundai Sonata с сотрясением головного мозга был госпитализирован в Демидовскую больницу, а две 22-летние девушки, находящиеся в той же иномарке, получили ссадины и после медицинского осмотра были отпущены домой. Водитель Nissan Qashqai получил резаные раны головы и шеи. От госпитализации отказался.

Сотрудники госавтоинспекции уточнили, что у водителя автомобиля Nissan Qashqai имелись явные признаки алкогольного опьянения. В отношении мужчины был составлен административный материал по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), а также по ст. 12.15 ч. 1 КоАП РФ (выезд на полосу встречного движения).

В ГИБДД напоминают, что водителям, находящимся за рулём в нетрезвом состоянии, грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от 18 до 24 месяцев с наложением штрафа в размере 30 тысяч рублей. А за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрена уголовная ответственность — наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет.