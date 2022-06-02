В Нижнем Тагиле пьяный водитель устроил аварию и скрылся с места ДТП (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле 1 июня на перекрёстке улиц Красноармейской и Космонавтов столкнулись Ford Fusion и Toyota RAV4. В ДТП пострадали двухлетняя девочка и её мать. Авария произошла около 18:00, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

По данным Госавтоинспекции, 40-летний мужчина на Ford Fusion ехал по улице Космонавтов со стороны улицы Победы и начал поворачивать налево на Красноармейскую. Он не пропустил двигавшийся прямо Toyota RAV4. 27-летний водитель «японца» объяснил инспекторам, что ехал на зелёный и, проезжая перекрёсток, поздно заметил поворачивающий Ford. Разминуться иномаркам не удалось, и произошла авария.

В салоне Toyota ушибы получили 25-летняя жена водителя и их двухгодовалая дочь. Ребёнка перевозили в автокресле, все были пристёгнуты, поэтому тяжёлых травм удалось избежать.

Владелец Ford, говорят в ГИБДД, после столкновения покинул место происшествия. Позже его задержали. Мужчина от медосвидетельствования на алкоголь отказался, на него составили два протокола — по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП) и по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медосвидетельствования). Водителя отстранили от управления авто, а иномарку поместили на штрафстоянку.