В Нижнем Тагиле пьяный водитель, уходя от полицейской погони, устроил ДТП (ВИДЕО)

Вечером 17 сентября в дежурную часть ГИБДД Нижнего Тагила поступила информация о том, что по Дзержинскому району перемещается автомобиль Nissan Avenir с нетрезвым водителем. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, дежуривший в районе 9-го посёлка экипаж ДПС заметил похожий по приметам автомобиль и начал преследование. Водитель Nissan проигнорировал законные требования сотрудников полиции и попытался скрыться. Госавтоинспекторы начали преследование.

На перекрёстке улиц Энтузиастов – Тимирязева Nissan врезается в Toyota Land Cruiser. ДТП обошлось без пострадавших. На месте было произведено медосвидетельствование, которое показало, что водитель Nissan находился в нетрезвом состоянии.