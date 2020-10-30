В Нижнем Тагиле пьяный водитель сломал нос сотруднику ГИБДД

Следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, работающего слесарем на одном из нижнетагильских предприятий. Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе регионального СУСК, 19 сентября 2020 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем. После того как он был остановлен сотрудниками ДПС, его доставили в ОП № 17 на Вагонке.

«В здании полиции мужчина стал вести себя агрессивно и применил в отношении одного из стражей порядка физическое насилие в виде ударов головой в область носа потерпевшего. В результате противоправных действий подозреваемого здоровью пострадавшего был причинён лёгкий вред», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время по уголовному делу следователем СКР продолжается выполнение комплекса необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.