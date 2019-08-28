В Нижнем Тагиле пьяный водитель сбил подростка и попытался скрыться (ВИДЕО)

Днём 27 августа у дома № 60 по улице Вогульской автомобиль Cherry сбил на пешеходном переходе 16-летнего подростка и скрылся с места ДТП. Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб руки. После осмотра медиками подросток был отпущен домой.

Нарушитель был задержан через 15 минут нарядом ДПС. Водителем оказался 41-летний местный житель, у которого были выявлены признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медосвидетельствования он отказался. Владелец автомобиля привлечён к административной ответственности, ему грозит наказание в виде административного ареста до 15 суток.