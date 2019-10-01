В Нижнем Тагиле пьяный водитель на Opel врезался в припаркованные Jaguar и Lada

В ночь на 1 октября в районе дома № 41 по улице Красноармейской автомобиль Opel врезался в Jaguar и Lada, припаркованные в «кармане» проезжей части. По информации ИА «Все новости», после столкновения водитель Opel скрылся с места происшествия, оставив автомобиль на месте ДТП.

«В 00.30 услышал хлопок, выбежал из дома и увидел, как убегает водитель. Иномарка задела мою Lada Priora и соседний Jaguar. Потом виновник вернулся, где-то спустя минут 30. Было видно, что пьяный», — рассказал ИА «Все новости» владелец Lada.

Ещё один очевидец инцидента, работающий таксистом, рассказал АН «Между строк», что возле места ДТП к нему в машину сел пьяный пассажир.

«Саму аварию я не видел, позже подъехал. Я таксист и забирал водителя одной из машин, какой именно, я не понял. Он был пьян. Гаишники его не задержали. Как я понял по разговору водителя и его спутников, его отпустили, потому что кто-то со связями помог ему», — говорит мужчина.

В отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила пояснили, что факт ДТП зарегистрирован и по нему проводится проверка. В дорожной полиции подтвердили, что водитель Opel покинул место происшествия, но уточнили, что информацией о его состоянии на момент столкновения не располагают.