В Нижнем Тагиле пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП

Накануне, 18 февраля, около 15:40 у дома № 24 на улице Быкова произошло массовое ДТП, которое спровоцировал пьяный водитель без прав. В результате аварии пострадали три человека.

Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 34-летний водитель Land Rover, двигаясь по улице Быкова со стороны улицы Максима Горького в направлении улицы Оплетина, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Chevrolet Niva под управлением 46-летнего мужчины. От удара Land Rover отбросило на встречный автомобиль Ford Fusion под управлением 59-летней женщины. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Ford Fusion, а также 5-летний пассажир автомобиля Chevrolet Niva получили ушибы, после осмотра медиками пострадавших отпустили домой.

Автоинспекторы установили, что водитель Land Rover не имел прав на управление транспортом. По факту ДТП он ничего пояснить не смог. Медосвидетельствование установило у мужчины состояние опьянения (0,805 мг/л).

В отношении тагильчанина составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за вождение транспортом в состоянии опьянения и без права управления, по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ, так как водитель не вписан в полис ОСАГО, и по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ за несоблюдение безопасной дистанции.



На месте массовой аварии госинспектор выявил неудовлетворительные дорожные условия: наличие снежных валов в треугольнике видимости и наличие снежного наката на покрытии проезжей части. Обслуживающей организации выдано предписание на устранение.