В Нижнем Тагиле пьяный водитель без прав спровоцировал ДТП (ВИДЕО)

Накануне, 31 января, у дома № 31 на улице Балакинской произошло ДТП. 49-летний водитель без прав за рулём Ford Focus выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Nissan Serena под управлением 52-летнего мужчины. В результате аварии водитель автомобиля Nissan Serena с сотрясением головного мозга был госпитализирован в ГБ № 4.

«Автоинспекторы установили, что водитель автомобиля Ford Focus является жителем Нижнего Тагила. В декабре 2023 года решением суда мужчина был лишён права управления транспортным средством сроком на 19 месяцев, так как в октябре управлял автомобилем в состоянии опьянения. В январе 2024 года сотрудники полиции вновь установили, что мужчина управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения, так как решение суда уже вступило в законную силу. Нарушитель был подвергнут наказанию в виде административного ареста на несколько суток, которое отбывал в специальном учреждении», — сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Также полицейские установили, что ранее водитель 49 раз нарушал ПДД, в основном нарушения связаны с превышением скоростного режима.

По факту ДТП мужчина пояснил, что двигался по улице Балакинской, объехал автобус, остановившийся на остановке, и не успел перестроиться обратно в свой ряд, в результате чего столкнулся со встречным автомобилем Nissan Serena. От прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

В настоящее время мужчина задержан сотрудниками полиции, в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.