В Нижнем Тагиле пьяный полицейский спровоцировал ДТП

Дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого сотрудника полиции произошло в минувшую пятницу возле дома № 1 по улице Тагилстроевской. По словам очевидцев, виновник аварии проехал через два пешеходных перехода, после чего врезался в другую машину.

«Результаты медицинского освидетельствования указали на состояние алкогольного опьянения виновника ДТП. Руководством МУ МВД России “Нижнетагильское” принято решение о его увольнении из органов внутренних дел. По факту аварии начата служебная проверка, по результатам которой непосредственные руководители нарушителя ПДД будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — пояснили ИА «Все новости» в пресс-группе полиции.