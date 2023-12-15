В Нижнем Тагиле пьяные посиделки закончились поножовщиной и смертью

СК возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство» в отношение 50-летнего жителя Нижнего Тагила, который зарезал своего товарища. Трагедия произошла 10 декабря в доме на улице Зерновой. По версии следствия, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни с помощью хозяйственного ножа убил своего знакомого. Поводом стало то, что у обвиняемого с потерпевшим возник конфликт в ходе совместного распития спиртного. После совершения убийства обвиняемый выволок тело приятеля из дома и оставил во дворе.

«О произошедшем ЧП фигурант изначально сообщил по телефону своей бывшей жене и попросил её приехать. Она ему не поверила. Тогда мужчина позвонил ей по видеосвязи, и по его лицу женщина поняла, что действительно произошло что-то страшное. Бывшая супруга приехала к месту происшествия на такси и убедилась в наличии тела погибшего. В дальнейшем о случившемся она сообщила в отдел полиции № 16. Прибывшие по тревожному сигналу сотрудники уголовного розыска задержали обвиняемого, который рассказал о деталях произошедшего между ним и потерпевшим конфликта», — прокомментировал инцидент начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В настоящее время следователем СК по уголовному делу проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Осуществлён осмотр места происшествия и предметов, проводятся допросы, назначены необходимые судебные экспертизы. В отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя СК избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.