В Нижнем Тагиле пьяные посиделки приятелей закончились поножовщиной и смертью

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении тяжкого преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, трагические события произошли вечером 23 сентября 2024 года. Обвиняемый, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со знакомым 49-летним мужчиной. В ходе ссоры последний получил несколько ударов руками, а также удар ножом. После инцидента обвиняемый предпринял попытку скрыть следы преступления, выволок потерпевшего из своей квартиры и перетащил его к дому № 9 на улице Пожарского.

«Тело до смерти избитого мужчины было обнаружено днём 24 сентября у дома № 9 по улице Пожарского. Сотрудники уголовного розыска территориального отдела полиции, прибыв на место происшествия, стали осуществлять необходимые оперативные мероприятия. Действуя практически, в буквальном смысле слова, "по горячим следам", сыщики обнаружили следы волочения тела, что, в конечном итоге, помогло выйти на подозреваемого. Необходимо отметить, что гражданин, по имеющимся данным, причастный к данному криминальному происшествию, ранее не судим, тогда как потерпевший, наоборот, привлекался к уголовной ответственности. Наработанные материалы представители МВД передали нашим коллегам из регионального СКР», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу. В данный момент ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится сбор и закрепление доказательств.