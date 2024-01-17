В Нижнем Тагиле пьяная женщина с ножом напала на фельдшера скорой помощи  

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летней тагильчанки, которая напала с ножом на фельдшера скорой медицинской помощи.

По версии следствия, 8 августа 2023 года обвиняемая и её супруг находились у себя дома и распивали спиртные напитки. В ходе распития мужчина почувствовал себя плохо и попросил вызвать врача. Приехавшая по вызову женщина-фельдшер приступила к оказанию медицинской помощи больному. В это время обвиняемая в агрессивной форме стала высказывать в адрес медика недовольство в части оказания медицинской помощи её супругу. А затем, вооружившись кухонным ножом, стала выгонять бригаду скорой из квартиры.

«После высказанных угроз она стала предпринимать попытки нанести удары ножом медицинскому работнику. Фельдшеру пришлось защищаться от нападавшей папкой с документами. Кроме того, обвиняемая выбросила в подъезд чемодан с медицинскими изделиями, повредив при этом 13 ампул с лекарственными препаратами. Свою вину в совершении преступления женщина не признала», — сообщили в ведомстве.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Уголовное дело направлено мировому судье Ленинского района Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.