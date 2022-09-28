В Нижнем Тагиле пьяная женщина прокатилась на капоте Mercedes и сломала ногу (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле поздно вечером 23 сентября в центре города, недалеко от отеля Demidov Plaza, произошло необычное ДТП. Как сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил», пьяная женщина решила прокатиться на капоте автомобиля Mercedes, но не удержалась, упала и сломала ногу. За рулём автомобиля находился 30-летний мужчина, который так же, как и его пассажирка, был нетрезв.

По данным ГИБДД, в 2021 году водитель уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

«В результате ДТП 30-летняя женщина была доставлена с места дорожно-транспортного происшествия в медицинское учреждение города с открытым переломом голени. Прибывшими на место происшествия сотрудниками ДПС установлено, что у обоих участников ДТП имелись признаки алкогольного опьянения», — уточнили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.