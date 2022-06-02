В Нижнем Тагиле пьяная женщина бросила молоток в голову 7-летней девочке (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле пьяная женщина бросила молоток в голову 7-летней девочке. Инцидент произошёл 31 мая около 16:00 на улице Краснознамённой, когда многодетная мать Анна с дочками Мариной и семилетней Леной (все имена изменены. — Прим. ред.) разговаривала со своей подругой у подъезда.

«Мне позвонила подруга, говорит, выходи, постоим у подъезда. Девчонки попросились со мной побегать. Мы стоим разговариваем и смеёмся с подругой. В этот момент вылетает пьяная соседка и просто кидает в нас молоток. В тот момент я ещё не сообразила, что произошло, это же всё за секунды случилось. Лена начинает бежать, я тоже убегаю, потом вижу, что Лена плачет. Я поначалу думала, что она просто испугалась, потом уже поняла, что ей больно. Мне старшая дочь говорит, что Лене молоток прилетел в голову», — рассказывает мама пострадавшей девочки.

Женщина вызвала скорую и полицию. По словам Анны, пока она с дочками ждала приезда медиков, соседка бросила в них пассатижи и отвёртку, при этом угрожая физической расправой. Чтобы спастись от новых нападок неадекватной соседки, мама и дети сели в машину, выехали из двора и сидели в автомобиле до приезда скорой.

«От госпитализации я отказалась, сама отвезла ребёнка в больницу. Там сделали рентген, сотрясения у дочки нет, только гематома», — говорит женщина.

После того как Анна свозила ребёнка в больницу, она поехала в полицию. 1 июня потерпевшая вновь сама поехала в отдел полиции, чтобы приобщить видео с камер видеонаблюдения, которые установлены во дворе, к делу, но ей ответили, что все документы лежат в кабинете у начальника отделения ПДН, которого в данный момент нет на рабочем месте.

Как рассказывает Анна, женщина, которая кинула молоток, тоже многодетная мать (у неё с мужем трое детей), она нигде не работает и ведёт асоциальный образ жизни. По мнению собеседницы редакции, причиной такого поведения мог стать недавний инцидент, когда им пришлось вызывать полицию, чтобы утихомирить разбушевавшихся соседей. Анна говорит, что теперь ей страшно выходить из дома и отпускать детей на улицу.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» рассказали, что в настоящее время по данному факту сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение.