В Нижнем Тагиле пьяная компания спалила квартиру

Днём 22 февраля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в доме № 7 на улице Энтузиастов. По информации отдела дознания МЧС, к тушению пожара привлекались три единицы техники и восемь пожарных. К тушению огня привлекались три единицы техники и восемь пожарных. По версии следствия, пожар возник в результате поджога. Соседи считают, что виновником ЧП стал сын хозяйки квартиры.

«Пожар произошёл в трёхкомнатной квартире, в которой проживают трое — пенсионерка и мать со своим взрослым сыном. Сын нередко злоупотребляет алкоголем. Сегодня в этой квартире с утра пораньше распивали, собралась шумная компания мужиков. Вспыхнула ссора. Внук выгнал бабушку на улицу. Он же и поджёг. Они прям сильно там распивали, вот, похоже, что-то и переклинило в голове на почве алкоголя. Ещё и с соседями разборки устроил. Дошло аж до вызова наряда полиции. Он ещё и соседу лицо разбил», — рассказала очевидица происшествия в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Происшествие обошлось без пострадавших.