В Нижнем Тагиле пройдёт второй инклюзивный бал

В Нижнем Тагиле во второй раз пройдёт инклюзивный бал (6+). Принять участие в этом уникальном проекте могут люди с различными формами инвалидности. Мероприятие состоится 1 декабря в ДК имени Окунева.

Бал организует НТМО «Инклюзивное общество: Новая реальность». Подготовиться к мероприятию помогут профессиональные хореографы, танцоры, визажисты и парикмахеры. Участники исполнят танцевальные композиции конца XIX — начала XX века. Хореограф проекта — Елена Козырева.

В этом году бал посвящён юбилею выхода первого сказа Павла Бажова «Каменный цветок», опубликованного в 1938 году, и продолжает тематику краеведческих инклюзивных балов в Нижнем Тагиле. Это костюмированное событие вовлечёт участников и зрителей в таинственный мир произведений уральского писателя.

Подготовиться к балу можно на репетициях, которые проходят в ГДДЮТ в выходные дни. Регистрация на мероприятие доступна по ссылке. Проект реализуется на средства гранта, полученного по итогам конкурса «Твоя инициатива» управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Нижнего Тагила, а также при поддержке НПК «Уралвагонзавод».

Проект продолжает поиск партнёров, которые помогут в подготовке бала на безвозмездной основе. Организаторам требуются подарочные сертификаты, бальные платья в аренду, услуги макияжа, фото- и видеосъёмки.

Напомним, что в прошлом году темой бала стало 300-летие Нижнего Тагила, поэтому он получил название «Демидовский вальс».