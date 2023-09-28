В Нижнем Тагиле пройдёт веломарафон «Крути педали»

Велоклуб «Катальцы-НТ», объединивший любителей велосипедных прогулок, велотуристов и велосипедистов-спортсменов Нижнего Тагила, проведёт 1 октября ставший уже традиционным любительский веломарафон «Крути педали». На этот раз он пройдёт в районе села Горбуново. Взрослым участникам соревнования предстоит преодолеть дистанцию в 30 км, юным велосипедистам — чуть менее 10 км. Стартует мероприятие в 12:00 на Муринских прудах.

Велоклуб «Катальцы-НТ» возник в Нижнем Тагиле в начале 2000-х. У его истоков стояли любители велоспорта, которых объединял известный в городе клуб велотуристов «Большая Медведица».

«В 2014 году мы создали группу в соцсети ВК, а вскоре самоорганизовались в клуб, который назвали “Катальцы-НТ”. Отличительной особенностью клуба стало проведение не только походов выходного дня, но и вечерних велопрогулок в будние дни. Присоединиться к нам может любой желающий, независимо от возраста, модели велосипеда и личного опыта. Маршруты для велопрогулок мы стараемся разнообразить, ведь интересных мест по городу и окрестностям очень много», — рассказывает журналисту АН «Между строк» активист клуба Дмитрий Выйский.

Кроме марафона «Крути педали», велоклуб организует и проводит ещё ряд мероприятий. Традиционными стали велогонки, посвящённые открытию и закрытию летнего сезона, гонка «Незамерзайка», проводимая накануне Нового года, соревнования по велоориентированию.