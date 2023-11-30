В Нижнем Тагиле пройдёт турнир памяти легендарного уральского баскетболиста Александра Канделя 

В Нижнем Тагиле с 1 по 3 декабря пройдёт турнир по баскетболу, посвящённый памяти легендарного уральского баскетболиста Александра Канделя. За почётные трофеи поборются девушки 2011 года рождения из Полевского, Екатеринбурга, Закамска (Пермский Край) и Нижнего Тагила. Торжественное открытие турнира состоится 1 декабря в 14:00 в спортшколе «Старый Соболь».

Уроженец Нижнего Тагила Александр Кандель — легенда советского и российского баскетбола, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, чемпион Европы 1961 года, 17-кратный чемпион РСФСР.

Выступал за баскетбольный клуб «Уралмаш», где провёл 23 сезона. С 1971 года совмещал обязанности игрока и тренера, а затем окончательно перешёл на тренерскую работу, воспитал таких великих игроков, как Станислав Ерёмин, Сергей Белов и Анатолий Мышкин. В 1993 году стал тренером женской команды «Уралмаш», завоевавшей под его руководством бронзовые медали чемпионата России в 1994 и 1996 годах. Затем тренировал детские команды.