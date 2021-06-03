В Нижнем Тагиле пройдёт танцевальный фестиваль OPEN JAM

В Нижнем Тагиле в десятый раз пройдёт танцевальный фестиваль OPEN JAM (6+) среди танцоров разных возрастов. Событие приурочено ко Дню молодёжи и состоится 26 июня.

«Мы хотим показать жителям города, что в нём развиваются танцы и различные школы. На фестивале будут выступать также приезжие танцоры, всё будет проходить в формате баттлов», — рассказал организатор Андрей Sneik.

На фестивале будет четыре номинации:

Breaking kids для детей до 12 лет (баттл будет проходить 1 на 1);

Breaking 7 to smoke для танцоров от 13 лет (на этапе отбора судьи выберут 8 танцоров, которые будут биться за первое место);

Popping (баттл будет проходить 1 на 1);

All Styles (баттл будет проходить 1 на 1).

Выбирать победителей в баттлах будут профессиональные танцоры: B-boy Макс Mak, B-girl Влада Mik Mik, Андрей Sneik и B-boy Gleb. Танцевальные соревнования пройдут 26 июня на набережной Тагильского пруда напротив дома № 76 по Горошникова. Начало в 15:00.

Желающие принять участие в фестивале могут зарегистрироваться по ссылке. Стоимость участия — 300 рублей.