В Нижнем Тагиле пройдёт рейд по выявлению водителей-нарушителей

С 23 по 26 июля сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила проведут рейд «Безопасная дорога» по выявлению водителей — нарушителей ПДД, рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД.

В рамках профилактического мероприятия сотрудники ведомства будут выявлять нарушителей, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения или не имеют водительских прав, а также пресекать нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения.

Если вы стали свидетелем вышеперечисленных нарушений, Госавтоинспекция просит сообщить в дежурную часть по телефону: 8 (3435) 47-70-01.