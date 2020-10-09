В Нижнем Тагиле пройдёт рейд по выявлению водителей-нарушителей

С 9 по 11 октября сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила проведут рейд «Стоп-контроль» по выявлению водителей — нарушителей ПДД.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, в рамках профилактического мероприятия сотрудники ведомства будут останавливать транспортные средства в вечернее и ночное время в разных районах города, чтобы выявить нарушителей, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения или не имея водительских прав.

Если вы стали свидетелем вышеперечисленных нарушений, Госавтоиспекция просит сообщить в дежурную часть по телефону: 8 (3435) 47-70-01.