В Нижнем Тагиле пройдёт рейд по выявлению водителей-лихачей

С 13 по 15 августа сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила проведут рейд «Безопасная дорога» по выявлению водителей — нарушителей ПДД, рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД.

В рамках профилактического мероприятия сотрудники ведомства будут выявлять грубые нарушения, в том числе пресекать водителей, которые выехали на полосу встречного движения.

Отметим, за выезд на полосу встречного движения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1000 до 5000 рублей либо лишения права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.

Если вы стали свидетелем вышеперечисленных нарушений, Госавтоинспекция просит сообщить в дежурную часть по телефону: 8 (3435) 47-70-01.