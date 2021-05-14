В Нижнем Тагиле пройдёт пятый фестиваль народов мира

В парке «Народный» в Нижнем Тагиле 22 мая пройдёт V Народный фестиваль «Тагильский калейдоскоп» (0+). Организаторы обещают концертную программу от представителей разных национальностей России и мира, ярмарку мастеров и конкурсы.

Фестиваль начнётся в 13:00 с ярмарки мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного творчества. В этом году в ней примут участие тагильские умельцы и мастера из Асбеста, Екатеринбурга, Верх-Нейвинска и Новоуральска, сообщают в Центре развития туризма Нижнего Тагила.

Параллельно с ярмаркой начнётся яркая концертно-развлекательная программа. Она будет состоять из выступлений национальных коллективов, показательных выступлений, розыгрышей от организаторов и спонсоров мероприятия. Гости познакомятся с культурой русских, украинцев, белорусов, азербайджанцев, татар, башкир.

Хедлайнером фестиваля станет фольклорный ансамбль «Цветень» из Кургана. Коллектив готовит грандиозное шоу, в котором популярные народные, казачьи песни, городские романсы будут представлены в современном исполнении.

Гости фестиваля смогут попасть на экскурсию в первый на Урале музей «Солнечная береста». А те, кто соскучился по активному отдыху, смогут прокатиться на сапбордах по реке Тагил.

Организаторы фестиваля проведут конкурс костюма. Для этого нужно прийти на праздник в национальном костюме и продемонстрировать его на главной сцене.