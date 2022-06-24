В Нижнем Тагиле пройдёт православная ярмарка

С 28 по 4 июля в Нижнем Тагиле на площадке у КДК «Современник» пройдёт VIII международная православная ярмарка. В этом году она приурочена к двум памятным датам: 600-летию со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и 150-летию со дня рождения святой царственной страстотерпицы Александры Фёдоровны Романовой.

Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, в проекте участвуют известные храмы и монастыри РПЦ. Ярмарка будет работать с 28 июня по 3 июля с 10:00 до 19:00 и 4 июля с 10:00 до 16:00. Вход свободный.

На ярмарке традиционно можно будет приобрести товары от церковных производителей: литературу, сувениры, мёд, сухофрукты и орехи, натуральные ткани и многое другое. На время проведения ярмарки в город будут привезены тематические экспозиции, а открытие ярмарки будет сопровождаться молебном. Деловую и культурную программу ярмарки представят миссионерский отдел Нижнетагильской епархии, а также взрослые и детские православные творческие коллективы.