В Нижнем Тагиле пройдёт первый инклюзивный бал 

В Нижнем Тагиле в Городском дворце молодёжи 2 декабря пройдёт первый инклюзивный бал «Демидовский вальс». Его организует НТМО «Инклюзивное общество: Новая реальность». Подготовиться к балу участникам помогут профессиональные хореографы, танцоры, визажисты и парикмахеры, сообщает паблик «Инклюзивные балы России — Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

«Тематикой бала в этом году было выбрано 300-летие Нижнего Тагила, поэтому он получил название “Демидовский вальс”. Хотелось бы сделать акцент, что на бал приглашаются люди и без ограничений, так как многие думают, что “инклюзивное” — это только для людей с ограничениями», — говорят кураторы мероприятия.

Подготовку к проекту начали в Нижнем Тагиле ещё несколько месяцев назад, летом для его участников и волонтёров прошёл интенсив по бальным и историческим танцам. Его провели специалисты из Самары: хореограф Анна Сергеева и администратор Илья Ивочкин.

Присоединиться к репетициям бала можно и сейчас. Для участия в них и самом мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте.

В 2022 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив была запущена федеральная программа «Инклюзивные балы России», благодаря которой подобные мероприятия будут проводится в разных регионах страны.