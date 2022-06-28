В Нижнем Тагиле пройдёт первый чемпионат по поеданию шаурмы 

В Нижнем Тагиле бар Nebar проведёт первый чемпионат по поеданию шаурмы. В соревнованиях, которые состоятся 3 июля и 14 августа, сможет принять участие любой желающий по предварительной регистрации на сайте заведения.

Как рассказал АН «Между строк» арт-директор Nebar в Нижнем Тагиле Ренат Иванов, идея появилась ещё в прошлом году. До сих пор в Нижнем Тагиле не проводились подобные активности, и сотрудники заведения решили таким образом рассказать горожанам о новой точке быстрого питания, которую Nebar недавно открыл на своей веранде.

Соревнование предполагает поедание авторской шаурмы на скорость. В каждом этапе сможет принять участие не более 30 человек. Шаурму будут готовить специально для каждой группы.

Кроме того, гости чемпионата смогут поучаствовать в конкурсах и получить сертификаты. Все любители шаурмы получат грамоты. Обладателям 2-го и 3-го места достанутся фирменные футболки, а победителю вручат главный приз — депозит на 5000 рублей в Nebar.

Организаторы планируют проводить чемпионат ежегодно.