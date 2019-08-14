В Нижнем Тагиле пройдёт областной хоккейный турнир на призы Сергея Гусева

С 17 по 20 августа во дворце ледового спорта им. В. К. Сотникова пройдёт турнир по хоккею на призы заслуженного мастера спорта Сергея Гусева. В соревновании примут участие нижнетагильский ХК «Спутник», екатеринбургские ХК «Автомобилист» и ХК «Юность», а также клуб «Металлург» из Серова.

Сергей Гусев родился в Нижнем Тагиле в 1975 году. Начинал карьеру в нижнетагильском «Спутнике», затем перешёл в самарский ЦСК ВВС. В 1995 году перешёл в НХЛ, где сыграл 89 матчей за Dallas Stars и Tampa Bay Lightning. В 2001 году вернулся в Россию. В 2017 году закончил карьеру в команде КХЛ «Югра». Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира (2002 и 2005 гг.). В настоящее время Сергей Гусев занимает пост генерального менеджера ХК «Югра».