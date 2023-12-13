В Нижнем Тагиле пройдёт новогодний хендмейд-маркет 

В Нижнем Тагиле центр «Мой бизнес» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и гончарная школа «Колокол» в ближайшие выходные, 16–17 декабря, в отеле «Демидов Плаза» проведут новогодний «Колокол маркет» (6+).

На атмосферной новогодней ярмарке 50 местных мастеров представят товары ручной работы на любой вкус. Посетители смогут приобрести ёлочные украшения, сувениры с символом наступающего года, свечи, керамику, интерьерные изделия, игрушки, натуральную косметику и многое другое.

Также пройдут мастер-классы. Мозаика — в субботу и воскресенье с 12:00 до 19:00. Укулеле — в субботу и воскресенье с 14:00 до 18:00. Роспись деревянных значков и брелоков — в субботу и воскресенье с 13:00 до 16:00. Изготовление ёлочек из шишек — в субботу в 16:30.

На ярмарке будет звучать живая музыка: вокал и концерт на укулеле.