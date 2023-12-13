Общество

В Нижнем Тагиле пройдёт новогодний хендмейд-маркет 

13.12.2023 12:46
В Нижнем Тагиле пройдёт новогодний хендмейд-маркет 

В Нижнем Тагиле центр «Мой бизнес» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и гончарная школа «Колокол» в ближайшие выходные, 1617 декабря, в отеле «Демидов Плаза» проведут новогодний «Колокол маркет» (6+).

На атмосферной новогодней ярмарке 50 местных мастеров представят товары ручной работы на любой вкус. Посетители смогут приобрести ёлочные украшения, сувениры с символом наступающего года, свечи, керамику, интерьерные изделия, игрушки, натуральную косметику и многое другое. 

Также пройдут мастер-классы. Мозаика — в субботу и воскресенье с 12:00 до 19:00. Укулеле — в субботу и воскресенье с 14:00 до 18:00. Роспись деревянных значков и брелоков — в субботу и воскресенье с 13:00 до 16:00. Изготовление ёлочек из шишек — в субботу в 16:30. 

На ярмарке будет звучать живая музыка: вокал и концерт на укулеле.

Фото: центр «Мой бизнес» 
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