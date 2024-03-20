В Нижнем Тагиле пройдёт неделя детской книги

В Нижнем Тагиле с 22 по 30 марта пройдёт неделя детской книги в рамках всероссийской акции по популяризации чтения. В этом году девиз акции — «Читает семья — читает страна».

Для юных читателей в библиотеках города запланировано более 60 событий: мастер-классы, беседы, квесты и квизы. Например, в библиотеке № 7 состоится литературный квест «Волшебный чемодан» (0+), в библиотеке № 1 проведут праздник «Путешествие по книжной галактике» (0+), в библиотеке № 4 маленьких читателей ждёт выставка-поздравление «А у книжки именины!» (0+).

26 марта состоится мероприятие «Фантастические приключения библиосемьи» (0+) в Городском дворце детского и юношеского творчества, где самые читающие семьи будут награждены дипломами. На празднике юные книголюбы побывают в гостях у самых популярных сказочных героев, книги о которых в этом году отмечают юбилей.