В Нижнем Тагиле пройдёт марафон в поддержку донорства костного мозга 

Завтра, 16 сентября, основатель благотворительного фонда поддержки развития донорства костного мозга «Вторая жизнь» Артём Алискеров совершит мономарафон на дистанцию 42 км по знаковым местам Нижнего Тагила. Акция состоится для привлечения внимания к теме донорства костного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Артём Алискеров перенёс лейкоз и 31 курс химиотерапии. Пройдя сложный путь восстановления, он активно пропагандирует донорство костного мозга, преодолевая себя и достигая вершин, которые доступны не каждому здоровому человеку.

В Нижнем Тагиле бегун стартует в 07:00 от здания станции переливания крови на улице Циолковского, 23. Его маршрут пройдёт по всем районам города и включит в себя популярные у горожан музейные объекты и любимые зоны отдыха: набережную «Тагильская лагуна», парк «Народный», Лисью гору, экопарк «Муринские пруды», Луганский проспект, дворец культуры имени И. В. Окунева, музей-усадьбу «Демидовская дача» и другие локации. Мужчина финиширует в 14:00 у Нижнетагильского государственного социально-педагогического института.

«В рамках мероприятия состоится интерактивная лекция "Я могу. Я должен. Я — донор костного мозга". В ней примут участие волонтёры, активисты ветеранских общественных организаций, студенты», — отмечают в мэрии.

Нижний Тагил станет одним из 71 города, где проходит Всероссийский марафон донорства костного мозга. Организаторами мероприятия стали Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови и благотворительный фонд поддержки развития донорства костного мозга «Вторая жизнь». Старт акции был дан в Улан-Удэ 1 сентября. Завершится она 10 ноября в Архангельске.