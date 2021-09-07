В Нижнем Тагиле пройдёт личный приём первого замруководителя СУ СК России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле 16 сентября с 12:00 до 13:00 первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов проведёт выездной личный приём граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Личный приём будет проводиться по предварительной записи, относительно вопросов проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел сотрудниками Следственного комитета России по Свердловской области на соответствующей территории.

«В ходе личного приёма граждане могут обращаться по вопросам проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел о преступлениях, относящихся к подследственности органов Следственного комитета РФ, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ. В том числе принимаются обращения относительно проведения проверок и расследования уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях среди несовершеннолетних. Принимаются обращения с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей или других лиц, с жалобами на действия (бездействие) и решения следователей и руководителей следственных отделов СУ СКР по Свердловской области на соответствующей территории. Также принимаются обращения по вопросу трудоустройства в органы СК России», — отметили в СУ СК.

Гражданам, желающим попасть на личный приём, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства интереса иных граждан — документ, удостоверяющий такие полномочия; заявление, в котором изложено существо вопроса, подлежащего рассмотрению первым заместителем руководителя следственного управления; документы и материалы, подтверждающие обоснованность обращения, а также результаты предыдущего рассмотрения предлагаемого вопроса государственными органами, в том числе правоохранительными и судебными органами, органами местного самоуправления.

Приём будет проводиться по адресу: Нижний Тагил, проспект Вагоностроителей, 2 (в здании следственного отдела по Дзержинскому району города Нижний Тагил СУ СКР области).

Для записи на личный приём к первому заместителю руководителя следственного управления области необходимо предварительно позвонить по телефонам: 8 (343) 297-71-69, 8 (343) 297-71-73 (отдел по приёму граждан и документационному обеспечению областного СУ СКР), либо 8 (3435) 40-37-70, 8 (3435) 40-37-72 (следственный отдел по Дзержинскому району города Нижний Тагил), либо оставить контактную информацию на сайте регионального следственного управления (в разделе сайта «Интернет-приёмная»): http://sverdlovsk.sledcom.ru/references.