В Нижнем Тагиле пройдёт квест к 100-летию танкостроения

В Нижнем Тагиле стартует квест, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию отечественного танкостроения. Пройти задания квеста можно самостоятельно или в составе команды с 30 июля по 9 сентября.

«Танкостроение — это гордость Нижнего Тагила, один из главных его символов, благодаря которому город известен на всю Россию и далеко за её пределами. Квест — напоминание тагильчанам о легендарной истории города, дань уважения танкостроителям, которые своим трудом продолжают вносить большой вклад в социально-экономическое развитие Нижнего Тагила», — говорят в городском Центре развития туризма.

Задания квеста нанесены на туристический маршрут «Малахитовая линия». Получить их можно, скачав приложение «Малахитовая линия» в Google Play. По задумке организаторов, прогуливаясь по улицам исторического центра, участники познакомятся с фактами и историями, связанными с производством военных машин и их создателями. Результатом прохождения всех заданий квеста станет словосочетание, связанное с историей танкостроения. Полученный ответ нужно направить на электронную почту Центра развития туризма turizmnt@mail.ru с пометкой «Квест».

Первые три участника, правильно отгадавшие загадку, получат главные призы, а остальные участники — сертификаты и сувениры. Итоги квеста будут подведены с 10 по 13 сентября, в канун Дня танкиста.