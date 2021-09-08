В Нижнем Тагиле пройдёт «Кросс нации»

Нижний Тагил присоединится к масштабному всероссийскому спортивному событию — «Кроссу нации» (6+). Массовые соревнования пройдут 18 сентября на лыжном стадионе СШОР «Аист» на горе Долгой. В мероприятии смогут поучаствовать все желающие, главное условие — наличие справки о состоянии здоровья от участкового врача.

В 10:00 начнётся регистрация участников и выдача стартовых номеров. В 12:00 состоится старт спортивного забега для участников старше 11 лет. Всего в этом забеге будет 14 номинаций. А в 13:30 пройдёт массовый забег на дистанцию 2 км.

«В массовом забеге нет ограничений по времени, поэтому, если участнику будет тяжело, он сможет пройти пешком. На финише их будут ждать призы», — рассказала главный специалист управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Нижнего Тагила Наталья Касаткина.

Также во время соревнований на стадионе с 11:00 до 14:00 все желающие смогут сдать нормы ГТО.

«Решении о проведении мероприятия было принято правительством Свердловской области. Мероприятие пройдёт с соблюдением всех требований. У нас будут организованы зоны досмотра, на которых мы будем замерять температуру. Участникам предоставим маски», — отметила Наталья Касаткина.

Регистрация на спортивный забег начнётся 12 сентября на сайте «Тагилатлетикс». Подать заявку нужно до 22:00 16 сентября. Организаторы отмечают, что всех участников ждут призы и подарки.