В Нижнем Тагиле пройдёт конференция для фрилансеров и самозанятых

12 сентября на площадке центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле пройдёт практическая конференция для фрилансеров, творческих людей, самозанятых и предпринимателей «Самозанят. Конф» (18+).

Гостей события ждут выступления семи интересных спикеров. О свой деятельности расскажет лидер handmade-сообщества России, владелица рекламно-производственной группы компаний BVS-MEDIA.RU, автор #МАМАХОББИФЕСТа, президент Международной ассоциации самозанятых женщин «Это Я!» Виктория Булан.

Эксперт в сфере госзакупок, руководитель консалтинговой фирмы Tendexpert Олеся Добротина поделится знаниями, как сформировать уникальное торговое предложение и определить ваши ценности. Создательница клуба «Balance mama» для мам и девушек Александра Бельская расскажет, как коммьюнити помогают развивать бизнес.

Учредитель и директор ООО «Технологии производственной Безопасности Урал», бизнес-наставник в построении бизнеса без бюджета Наталья Дудник научит, как открыть своё дело без внушительного капитала и выделиться среди конкурентов.

SMM-специалист и маркетолог Мария Бугаева даст полезные советы по работе в Instagram: как использовать площадку для поиска клиентов, какая «упаковка» профиля привлекает подписчиков, о чём писать, снимать контент.

Юрист, автор обучающих программ Альбина Торицына расскажет о юридических аспектах и налоговых тонкостях при ведении деятельности в статусе самозанятого. Вы узнаете, что даёт этот статус, как его активировать, в каких нишах можно использовать статус, а в каких нельзя, как применять самозанятость в команде.

Маркетолог, основатель digital-агенства и автор курса «Как “плохой” мамочке заработать в Instagram» Евгения Мишагина расскажет о простых настройках и недорогих сервисах для DIJITAL-маркетинга, даст несколько советов о поисках партнёров для кросс-маркетинга — формата сотрудничества между несколькими компаниями.

«Конференция будет полезна и тем, кто уже имеет статус самозанятого, и тем, кто только начинает вести свою деятельность и в дальнейшем планирует развивать своё дело. А также очень важна для предпринимателей, так как прямо на конференции можно завести полезные знакомства и найти себе поставщиков и подрядчиков услуг. Интересная и насыщенная программа позволит вам пополнить базу полезных контактов, получить полезную и нужную для развития своего дела информацию и быстро применить полученные знания на практике», — говорят организаторы.

Конференция пройдёт 12 сентября в центре «Мой бизнес» на пр. Мира, 2а с 11:00 до 16:00. Участие бесплатное, но нужно пройти онлайн-регистрацию. Сделать это можно на странице мероприятия. Там же можно познакомиться с полной программой конференции.