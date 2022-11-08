В Нижнем Тагиле пройдёт II музыкальный форум, посвящённый выдающемуся земляку Николаю Привалову

В Нижнем Тагиле на главной сцене филармонии с 9 по 11 ноября пройдёт II Приваловский музыкальный форум (12+), посвящённый выдающемуся музыканту и общественному деятелю тагильчанину Николаю Привалову, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

На открытии мероприятия, которое состоится 9 ноября в 18:30, выступит государственный академический русский народный ансамбль «Россия». Коллектив представит программу «Голоса эпохи» и сыграет произведения из репертуаров Ольги Воронец, Валентины Толкуновой, Людмилы Зыкиной, Майи Кристалинской, Анны Герман и Людмилы Гурченко.

В четверг, 10 ноября, в это же время пройдёт концерт разных поколений народных исполнителей: выступят ансамбли детских школ искусств, оркестр народных инструментов Нижнетагильского колледжа искусств и профессиональный коллектив «Тагильские гармоники».

В пятницу, 11 ноября, на закрытии форума зрителей порадуют оркестр русских народных инструментов из Перми и ансамбль солистов группы «Хорус-квартет». В программе будет звучать музыка, написанная для известных советских фильмов: увертюра из картины «Укрощение огня», «Погоня» из «Новых приключений неуловимых», «Куплеты Остапа» из «Двенадцати стульев», песни из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» и другие композиции.

Первый Приваловский форум прошёл в Нижнем Тагиле в октябре 2018 года и был приурочен к 150-летию музыканта. Николай Привалов родился в 1868 году в Нижне-Тагильском заводе Верхотурского уезда. Он совмещал работу инженером с увлечением музыкой и русскими народными инструментами, собрал уникальную их коллекцию, способствовал популяризации русских музыкальных традиций. По мнению экспертов, благодаря работе, проделанной Николаем Приваловым и его единомышленниками, народные инструменты зазвучали в профессиональных оркестрах академического уровня, а русская народная музыка обрела своих поклонников не только в России, но и за рубежом.