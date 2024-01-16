В Нижнем Тагиле пройдёт художественная выставка, посвящённая 80-летию снятия блокады Ленинграда

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств с 18 января по 18 февраля пройдёт художественная выставка «Мы вышли из блокадных дней…» (0+), посвящённая 80-летию снятия блокады Ленинграда.

«В этих произведениях нет героического налёта, нет военного пафоса, но есть безграничная любовь к жизни, городу, людям. За этими работами стоят судьбы художников, очень разные, но объединённые общей страницей, для некоторых из них последней, — блокадой», — отмечают в музее.

На выставке будут представлены работы из коллекции музея, созданные художниками, жившими в блокадном Ленинграде. Гости музея смогут увидеть картины ученика К. Петрова-Водкина Павла Голубятникова, умершего от общей дистрофии 29 января 1942 года. А также работы Анны Остроумовой-Лебедевой, Вячеслава Пакулина, Алексея Пахомова, Соломона Боима, Феликса Лемберского, Михаила Крамского.

Сотрудники музея рассказывают, что в блокадном Ленинграде художников оставалось мало, почти все ушли на фронт, многие эвакуировались, а те, кто остался, трудились на Победу. Часть художников занимались маскировкой города, кто-то работал в типографиях, создавая плакаты и агитационные листовки. При этом в городе проходили персональные и групповые выставки, к ним готовили буклеты, печатали пригласительные билеты и издавали репродукции многих произведений в виде открытых писем.

«2 января 1942 года в промёрзшем, с разбитыми взрывной волной стёклами Выставочном зале открылась Первая выставка работ ленинградских художников в дни Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что день был очень морозный, что художники еле держались от голода на ногах, открытие выставки прошло торжественно. И главное, её посещали! Каждый день приходило по 15-18 человек — цифра по тому времени невероятно большая», — рассказывают в музее.