В Нижнем Тагиле пройдёт фестиваль уличной культуры 

В Нижнем Тагиле 24 июля с 14:00 до 18:00 пройдёт фестиваль уличной культуры (12+) в рамках проекта «Говорит Тагил» Нижнетагильского музея изобразительных искусств. В программе фестиваля уличные танцы, стрит-арт, битбокс и диджеинг, хореографические перформансы, уличная мода и мастер-классы.

С 14:00 для гостей будет работать выставка стрит-арта и прозвучит русский рок в исполнении Ивана Коноркина. В это же время каждый сможет посетить открытый творческий мастер-класс по брейкингу от руководителя и преподавателя школы уличного танца SEVENTEEN Андрея Sneik. Также в рамках фестиваля Андрей познакомит всех желающих с танцевальным стилем поппинг. А тагильская художница Елена Белова, соавтор выставки «Три мысли о сокровенном», расскажет про стрит-арт культуру.

С 15:00 можно будет потанцевать под электронные сэмплы. Музыкальный сет от местных музыкантов и диджеев, создающих современную музыку, будет звучать на протяжение дня. В 17.00 праздник завершится диджейским сетом от тагильского диджея Tim Shaiz, играющего музыку в стиле хаус.