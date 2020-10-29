В Нижнем Тагиле пройдёт фестиваль этнографических фильмов

Кинотеатр «Красногвардеец» станет площадкой областного фестиваля «ЭтноКино». Событие пройдёт в 20 населённых пунктах Среднего Урала с 1 по 20 ноября. В программу фестиваля войдут разножанровые фильмы о народах России.

В 2020 году партнёром фестиваля стало «Русское географическое общество». Благодаря этой коллаборации у зрителей будет возможность посмотреть фильмы, в которых сочетаются этнография и география, отмечают областном фильмофонде.

Кинотеатр «Красногвардеец» покажет две документальные картины «Сибиряковская экспедиция», «Кызыл Курагино» и одну художественную ленту «Белый ягель». Расписание сеансов будет опубликовано на сайте кинотеатра в ближайшие дни. Как пояснили «Афише МС» в «Красногвардейце», первый показ запланирован на День народного единства, который отмечается 4 ноября.

Отметим, что по этническому многообразию Свердловская область занимает одну из лидирующих позиций в России. В регионе проживает 160 национальностей.