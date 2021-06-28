Афиша

В Нижнем Тагиле пройдёт эксклюзивный показ фильма Алексея Федорченко, который принёс режиссёру награду Московского кинофестиваля

28.06.2021 12:50
В Нижнем Тагиле пройдёт эксклюзивный показ фильма Алексея Федорченко, который принёс режиссёру награду Московского кинофестиваля

Тагильский кинотеатр «Красногвардеец» покажет новый фильм уральского режиссёра Алексея Федорченко «Последняя “Милая Болгария”» (18+). Единственный бесплатный показ состоится в рамках встречи клуба «Кинокритика» 7 июля в 18:00 в большом зале. 

«Последняя “Милая Болгария”» новый игровой фильм знаменитого уральского режиссёра Алексея Федорченко. Картина получила «Серебряного Георгия» за лучшую режиссёрскую работу на 43-м Московском международном кинофестивале (ММКФ). Лента снималась в Свердловской области с участием актёров из Екатеринбурга. 

В основу сюжета положена автобиографическая повесть Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Главный герой фильма мечтает возродить сорт яблок «Милая Болгария» и параллельно расследует странное преступление. 

Как рассказал «Афише МС» методист по кино «Красногвардейца», создатель клуба «Кинокритика» Виталий Скорев, фильм Федорченко не выйдет в широкий прокат, а будет показан в рамках киноклубов по всей стране. 

«Наш кинотеатр показывал практические все картины Алексея Федорченко, мы давно дружим с этим режиссёром. Показ его нового фильма — событие для Нижнего Тагила, мы рады, что нам удалось его организовать. Сам я фильм тоже не видел, для меня это тоже будет открытие», — признался Виталий Скорев. 

Пригласительные билеты рекомендуют забронировать заранее в кассах кинотеатра.

  • Учебно-дискуссионный клуб «Кинокритика» был открыт в «Красногвардейце» в феврале 2020 года. Его участники смотрят мировые премьеры и старые фильмы, обсуждают увиденное вместе с членом экспертного совета Гильдии кино и телевидения, методистом по кино Виталием Скоревым. Работу клуба заморозила пандемия, новые встречи стартуют с показа фильма Федорченко.
Фото: 
официальный сайт кинокомпании «29 февраля» / кадр из фильма «Последняя “Милая Болгария”»
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