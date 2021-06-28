В Нижнем Тагиле пройдёт эксклюзивный показ фильма Алексея Федорченко, который принёс режиссёру награду Московского кинофестиваля

Тагильский кинотеатр «Красногвардеец» покажет новый фильм уральского режиссёра Алексея Федорченко «Последняя “Милая Болгария”» (18+). Единственный бесплатный показ состоится в рамках встречи клуба «Кинокритика» 7 июля в 18:00 в большом зале.

«Последняя “Милая Болгария”» — новый игровой фильм знаменитого уральского режиссёра Алексея Федорченко. Картина получила «Серебряного Георгия» за лучшую режиссёрскую работу на 43-м Московском международном кинофестивале (ММКФ). Лента снималась в Свердловской области с участием актёров из Екатеринбурга.

В основу сюжета положена автобиографическая повесть Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Главный герой фильма мечтает возродить сорт яблок «Милая Болгария» и параллельно расследует странное преступление.

Как рассказал «Афише МС» методист по кино «Красногвардейца», создатель клуба «Кинокритика» Виталий Скорев, фильм Федорченко не выйдет в широкий прокат, а будет показан в рамках киноклубов по всей стране.

«Наш кинотеатр показывал практические все картины Алексея Федорченко, мы давно дружим с этим режиссёром. Показ его нового фильма — событие для Нижнего Тагила, мы рады, что нам удалось его организовать. Сам я фильм тоже не видел, для меня это тоже будет открытие», — признался Виталий Скорев.

Пригласительные билеты рекомендуют забронировать заранее в кассах кинотеатра.