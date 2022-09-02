В Нижнем Тагиле пройдёт чемпионат по спортивному туризму

10 сентября в 12:00 в Нижнем Тагиле пройдёт чемпионат города по спортивному туризму на дистанции фрироуп (6+). Организатором спортивного мероприятия выступает туристический клуб «Азимут», сообщает Центр развития туризма.

Фрироуп — это молодой, но стремительно набирающий популярность массовый вид спорта с элементами экстрима, основанный на преодолении дистанций по натянутой верёвке или другим элементам. Трассу для участников создают на деревьях или искусственных опорах из верёвок, досок, покрышек. Главное условие — не коснуться земли.

Принять участие в соревнованиях могут тагильчане в возрасте от 8 лет. На любительском уровне смогут участвовать мальчики и девочки от 8 до 10 лет и от 11 до 13 лет, а юноши и девушки 14–15 лет будут соревноваться как на любительском, так и на спортивном уровнях. Мужчины и женщины от 16 до 34 лет могут выбрать спортивную категорию. Люди от 35 лет и старше свободны в выборе любой категории.

Для участия необходимо заполнить заявку в группе турклуба «Азимут» во «ВКонтакте» до 9 сентября и получить допуск врача. На соревнования следует надеть одежду, закрывающую тело, руки и ноги от запястья до щиколотки, спортивную обувь без металлических шипов и каску.