В Нижнем Тагиле пройдёт большой киномарафон Arctic Open

В Нижнем Тагиле в кинотеатре «Красногвардеец» с 20 по 31 марта пройдёт киномарафон лучших художественных и документальных фильмов VI Международного фестиваля стран Арктики Arctic Open (12+).

Тагильчане и гости города могут увидеть 17 фильмов. В их числе документальные, короткометражные и полнометражные художественные работы, фильмы для детей, подростков и семейного просмотра. В программу фестиваля вошли картины: «У самого белого моря» (12+), «Нормальный только я» (12+), «Шёл мальчишка бережком» (12+), «Моя жизнь в России: Ксандер Пэриш» (12+), «В поисках Эйры» (12+), «Император» (16+), «Как потрогать дикого пеликана и остаться в живых» (6+), «Карнавал клювов» (6+), «Русский север. Возвращение к себе» (12+), «Гандвик» (12+), «Масленников. Есть ли жизнь после Шерлока Холмса?» (12+), «Блокадный футбол» (12+), «Горящие музыкой» (18+), «Ноль-Тридцать два. Автопортрет» (18+), «Брегет» (12+), «Уличное освещение» (12+), «My VR» (12+). Расписание сеансов доступно на сайте кинотеатра, вход на все сеансы свободный.

«Нас ждёт встреча с картинами киностудии “Ленфильм”: “Блокадный футбол”, “Трамвай идёт на фронт”, “Корюшка для фронта”. И мне очень импонирует, что в программе есть научно-популярное кино для детей. Это ленты “Как потрогать дикого пеликана и остаться в живых” и “Карнавал клювов”. Когда-то рассказы о животных были очень популярны, были замечательные фильмы Александра Згуриди. В программе Arctic Оpen рассказ о жизни пернатых ведёт режиссёр Михаил Родионов и его команда. Интересен будет и фильм “Масленников. Есть ли жизнь после Шерлока Холмса?”», — рассказал методист по кино кинотеатра «Красногвардеец», член экспертного совета Гильдии кино и телевидения (Москва) Виталий Скорев.

Киномарафон Arctic Open был создан шесть лет назад в Архангельске при поддержке Министерства культуры Архангельской области и Арктического федерального университета имени Михаила Ломоносова. «Красногвардеец» стал первым российским кинотеатром, который в 2020 году выступил с идеей расширить географию фестиваля и показал у себя на площадке его лучшие фильмы. Теперь киномарафон проходит в нескольких городах России.