В Нижнем Тагиле пройдёт бесплатная тренировка от чемпионов мира по воркауту

3 августа в парке «Народный» пройдёт бесплатная открытая тренировка по воркауту. Её проведут призёры чемпионатов мира и мастера спорта из Федерации воздушно-силовой атлетики Свердловской области в рамках областной акции «Воркаут — спорт сильных!».

С 27 июля до 15 августа в городах Свердловской области пройдёт 20 открытых тренировок. Профессиональные тренеры познакомят с дисциплиной «воркаут», проведут разминку, основную тренировку и растяжку. Также запланированы показательные выступления и мастер-классы от профессиональных воркаутеров. Активных участников наградят полезными подарками: скакалками, портативными колонками, ковриками для занятий спортом, сообщает пресс-служба мэрии.

Тренировка пройдёт 3 августа в 18:00 в парке «Народный». В ней может принять участие любой желающий от 5 до 60 лет.